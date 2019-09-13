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Серіал Кріпосна Міс Україна

Даша Астаф'єва вразила чуттєвою фотосесією в ліжку

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Даша Астаф'єва - фото 1
Даша Астаф'єва / instagram

Дашу Астаф'єву сміливо можна назвати українською секс-бомбою. Красуня може похвалитися дуже спокусливими формами, які із задоволенням демонструє на пікантних знімках. Зірка знову влаштувала цікаву фотосесію з нотками інтимності.

Так, Даша Астаф'єва поділилася з шанувальниками чуттєвими кадрами з нової фотосесії, яка вийшла жіночною і ніжною. А на деяких кадрах артистка позувала разом з улюбленими вихованцями.

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Красуня позувала в ліжку в одному лише білому халаті. При цьому на її обличчі практично немає макіяжу, а волосся по-ранковому розкуйовджене. Атмосферні фото зірка показала на своїй сторінці в Instagram.

Даша Астаф'єва вразила чуттєвою фотосесією в ліжку - фото 354638

Даша Астаф'єва вразила чуттєвою фотосесією в ліжку - фото 354639

Даша Астаф'єва вразила чуттєвою фотосесією в ліжку - фото 354640

Даша Астаф'єва вразила чуттєвою фотосесією в ліжку - фото 354641

Даша Астаф'єва вразила чуттєвою фотосесією в ліжку - фото 354642

Даша Астаф'єва вразила чуттєвою фотосесією в ліжку - фото 354643

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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