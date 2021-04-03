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Даша Астаф'єва відверто розповіла про свою першу зйомку в стилі ню (ВІДЕО)

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Даша Астаф'єва - фото 1
Даша Астаф'єва / instagram

Українська модель, співачка, актриса Даша Астаф'єва поділилася відвертими подробицями свого життя. Знаменитість зізналася, будучи в юному віці вона вперше знялася оголеною.

Так, за словами Астаф'євої, на першу фотозйомку в стилі ню вона зважилася в 17-18 років. Про це вона розповіла в інтерв'ю журналістці, дружині Дмитра Комарова та володарці титулу Міс Україна 2016 Олександрі Кучеренко.

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А найбільший гонорар, який їй пропонували за те, щоб "викупити" її у продюсера становив 2,5 млн доларів. Також артистка зізналася, в якій найбільш високооплачуваній зйомці вона брала участь. "Це була зйомка не в стилі ню. Я змогла собі дозволити квартиру. Кілька сотень доларів. Триста", – зізналася зірка.

Крім цього Астаф'єва заявила, що була б не проти відродити групу Nikita, проте не на довго. За словами артистки, якби вона не пішла від продюсера Юрія Нікітіна, то не була б такою щасливою, як зараз.

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