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Даша Астаф'єва показала фото в сексуальному боді

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Даша Астаф'єва - фото 1
Даша Астаф'єва / instagram

Актриса і співачка Даша Астаф'єва знялася в новій провокаційній фотосесії. Красуня не соромиться перед фотографом.

Цього разу модель Даша Астаф'єва постала перед фотооб'єктивом в ефектному образі від української дизайнерки Олени Кондратової. Фото з'явилися у інстаграмі Даші.

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Так, 35-річна знаменитість приміряла чорний боді зі шкіряним аксесуаром з одним пишним рукавом і ременями, а також ботфорти і колготки в сіточку. Даша ефектно розсунула ноги і зробила зухвалий вираз обличчя.

Цим знімком Астаф'єва неабияк схвилювала уяву шанувальників. "Це взагалі можна витримати?", "Розкішна", "Красиво дуже", "Ракета", "Краса шоколадна", – пишуть захоплені фоловери.

Гортайте галерею:

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