Сексуальна Даша Астаф'єва в оксамитовому корсеті розбурхала мережу

Українська секс-бомба Даша Астаф'єва порадувала шанувальників не лише черговою ефектною фотосесію, а й приготувала приємні новини для фанів своєї творчості.

Даша Астаф'єва позує на камеру в оксамитовому ліфі, прикрашеному камінням, підв'язці з оригінальними пензликами і чорних трусиках в тон всьому провокативному наряду. На шиї – масивне намисто зі штучних перлин. Макіяж в пастельних тонах, а волосся зірка ефектно прибрала назад.

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"Для мене одкровення, що багато хто з вас не знають про те, що я продовжую співати! Всі ми любителі ностальгувати про минуле, про незабутні враження і спогади про те, що не можна повторити. Але, хто вам сказав, що не можна пережити нові емоції?" – поставила риторичне запитання зірка.

Співачка зізналася, що готує для шанувальників "чергову порцію прискореного серцебиття". А її шанувальники спробували вгадати назву нової композиції, а також не упустили можливість оцінити свіже гаряче фото артистки.

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