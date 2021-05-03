Даша Астаф'єва у спокусливій білизні засвітила груди

Модель і співачка Даша Астаф'єва любить тішити шанувальників пікантними кадрами з фотосесій. Цього разу красуня показала шикарне фото!

У своєму інстаграмі 35-річна модель оприлюднила знімок, на якому з'явилася в чорній мереживній білизні. Сексуальна артистка млосно зібрала волосся і засвітила пишні груди.

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Знімок викликав справжній фурор в коментарях. Фоловери порівнювали зірку з багатьма відомими особистостями, а також відзначали її надзвичайну красу і сексуальність: "На Моніку Белуччі схожа", "Ой, а мені віддалено на Емі Вайнхаус", "На царицю Єгипту", "А мені на Нефертіті", "На Джолі", "Досконалість", "Софі Лорен".

Крім того, шанувальники відзначили, що Даша неймовірно красива і спокуслива!

Гортайте галерею:

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