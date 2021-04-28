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Даша Астаф'єва розбурхала Instagram ефектним вбранням з сексуальним декольте

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Даша Астаф'єва - фото 1
Даша Астаф'єва / instagram

Відома українська секс-бомба Даша Астаф'єва спокусила шанувальників пікантними кадрами. На чорно-білих фото зірка позувала у ефектній сукні.

Так, співачка та модель Даша Астаф'єва опублікувала в Instagram нові фото в звабливому вбранні. Красуня постала перед об'єктивом камери у відвертій чорній сукні з блискітками на тонких бретелях. Пікантності образу додали відкрита спина та екстремальне декольте.

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"У піаніно немає неправильних нот. Просто деякі з них втомилися. Як я зараз", – прокоментувала Даша серію свіжих знімків.

Даша Астаф'єва розбурхала Instagram ефектним вбранням з сексуальним декольте - фото 457296

Даша Астаф'єва розбурхала Instagram ефектним вбранням з сексуальним декольте - фото 457297

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