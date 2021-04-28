На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Даша Астаф'єва розбурхала Instagram ефектним вбранням з сексуальним декольте
-
- 26
Відома українська секс-бомба Даша Астаф'єва спокусила шанувальників пікантними кадрами. На чорно-білих фото зірка позувала у ефектній сукні.
Так, співачка та модель Даша Астаф'єва опублікувала в Instagram нові фото в звабливому вбранні. Красуня постала перед об'єктивом камери у відвертій чорній сукні з блискітками на тонких бретелях. Пікантності образу додали відкрита спина та екстремальне декольте.
І ще: Зухвала Настя Каменських спантеличила підписників пікантним фото без білизни
"У піаніно немає неправильних нот. Просто деякі з них втомилися. Як я зараз", – прокоментувала Даша серію свіжих знімків.
Читайте також: Фото юної Софії Вергари на пляжі розбурхали фанатів
-
18:45Мій секрет з Єфросиніною 1 сезон 1 випуск: Ірина Білик розповіла про стосунки із сином
-
18:18Гороскоп на 29 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:51iPhone тепер можна розблокувати, перебуваючи у масці: як увімкнути нову функцію
-
17:23Даша Астаф'єва розбурхала Instagram ефектним вбранням з сексуальним декольте
-
16:52На продаж виставили кумедний навчальний Volkswagen Beetle з двома рулями
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
16:20У кадр, який зробив дрон Ingenuity на Марсі, вперше потрапив ровер Perseverance
-
15:55Скільки поверхів має будинок: це відео спантеличило мережу
-
15:19Величезний алігатор завадив футболістам під час тренування: відео
-
14:51Чому броколі обов'язково варто додати до раціону
-
14:30День деніму: ТОП 10 найдивніших джинсів, які ви ніколи не вдягнули б
-
14:14У Великобританії між хмарочосами з'явився величезний прозорий басейн: приголомшливі фото
-
13:50Маркетинг майбутнього: знайдіть реальну дівчину в японській рекламі
-
13:22Як зробити ідеальне селфі у дзеркалі: лайфхак блогерки підкорює TikTok
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:55Фото юної Софії Вергари на пляжі розбурхали фанатів
-
12:15Пенелопа Крус святкує 47-річчя: нові фільми та серіали з популярною акторкою
-
11:55Лабрадор вперше побачив басейн і став зіркою мережі (відео)
-
11:26Як інвестиції у криптовалюту впливають на стосунки: незвичайне дослідження
-
10:52Красуня-воїн Сейлор Мун повертається: тизер і дата виходу фільму
-
10:31Тренерка Теммі Хемброу засвітила фігуру у прозорій сукні
-
09:54Погода в Україні 28 квітня: довгоочікуване потепління
-
09:30Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 квітня
-
08:51Три популярні помилки під час сніданку, які псують фігуру
-
08:24Як швидка трапеза впливає на фігуру
-
17:51iPhone тепер можна розблокувати, перебуваючи у масці: як увімкнути нову функцію
-
14:30День деніму: ТОП 10 найдивніших джинсів, які ви ніколи не вдягнули б
-
12:15Пенелопа Крус святкує 47-річчя: нові фільми та серіали з популярною акторкою
-
09:30Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 квітня
-
07:19Представлено перший шикарний електромобіль з Лівану
- 27 квітня
-
21:45РЕАЛ МАДРИД ▶ ЧЕЛСІ онлайн трансляція: дивитись півфінал Ліги Чемпіонів 2021
-
18:43Що бісить сексолога – відверто і без табу: 18+
-
14:50Музичні новинки квітня 2021: плейлист нових українських пісень
-
12:205 найбільших помилок, про які люди шкодують наприкінці життя
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 квітня
-
07:12Що приготувати на сніданок навесні
- 26 квітня
-
20:47Ситуації у стосунках, які не варто обговорювати з друзями
-
18:30Синоптик попередила про погіршення погоди в Україні
-
16:30Рейтинг найсильніших знаків Зодіаку: від лякливих і до незламних
-
14:30Як Нова пошта та Укрпошта будуть працювати на Великдень і травневі свята: графік роботи
-
12:15Погода у травні 2021 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 квітня
-
00:36Голос країни 2021 – СУПЕРФІНАЛ: дивитись онлайн, хто переміг в 11 сезоні шоу
- 25 квітня
-
20:52Дівчина тижня: розкута українська блогерка Софія Стужук, яка оголилася для Playboy (18+)
-
18:50Над Чорнобильською АЕС запустили екскурсійний авіарейс: відео
-
16:55Гороскоп на цей тиждень 26 квітня – 2 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:15Рене Зеллвеґер святкує 52-річчя: нові фільми та серіали з відомою акторкою
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 квітня
- 24 квітня
-
20:20Три знаки Зодіаку, яким неймовірно пощастить у кінці квітня
-
17:51Як не потрапити у ДТП: 5 способів, яких не вчать в автошколі