Даша Астаф'єва розбурхала Instagram ефектним вбранням з сексуальним декольте

Відома українська секс-бомба Даша Астаф'єва спокусила шанувальників пікантними кадрами. На чорно-білих фото зірка позувала у ефектній сукні.

Так, співачка та модель Даша Астаф'єва опублікувала в Instagram нові фото в звабливому вбранні. Красуня постала перед об'єктивом камери у відвертій чорній сукні з блискітками на тонких бретелях. Пікантності образу додали відкрита спина та екстремальне декольте.

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"У піаніно немає неправильних нот. Просто деякі з них втомилися. Як я зараз", – прокоментувала Даша серію свіжих знімків.

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