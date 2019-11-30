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Даша Астаф'єва розбурхала шанувальників апетитними формами в розкішній сукні

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Даша Астаф'єва - фото 1
Даша Астаф'єва / instagram

Гаряча українська співачка Даша Астаф'єва вразила шанувальників спокусливим нарядом. На своїй сторінці в Instagram секс-бомба опублікувала фотографії з одного з київських заходів, де вона була присутня в ролі ведучої.

Так, Даша Астаф'єва показала розкішне чорне оксамитове плаття з екстремальним декольте. Наряд з глибоким вирізом на тонких бретелях зі стразами, а також з прозорими вставками з боків ідеально підкреслило підкреслив апетитні форми та спокусливу фігуру красуні.

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Співачка доповнила урочистий образ довгими сережками. Її волосся було акуратно укладене в красиву зачіску і завите в пружні локони. Макіяж – з акцентом на губи з помадою темно-червоного глибокого відтінку.

Даша Астаф'єва розбурхала шанувальників апетитними формами в розкішній сукні - фото 371110

Даша Астаф'єва розбурхала шанувальників апетитними формами в розкішній сукні - фото 371111

Даша Астаф'єва розбурхала шанувальників апетитними формами в розкішній сукні - фото 371112

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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