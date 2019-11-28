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Леся Нікітюк засвітила пружні сідниці на гарячому фото

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Знаменита українська телеведуча Леся Нікітюк, яка з кожним днем ​​завойовує все більше прихильників, порадувала шанувальників дуже сонячним і гарячим кадром. Теледіва порадувала шанувальників своєю ідеальною фігуркою.

Так, ведуча Леся Нікітюк опублікувала в Instagram спокусливе пляжне фото, на якому засвітила свої пружні сідниці. Знімок був зроблений, очевидно, на яхті.

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Леді Ле засмагає топлес в лише чорному крихітному бікіні від Victoria's Secret. Вона лежить на животі і робить селфі. Кадр вийшов дуже гарячим Щоб захиститися від сонця зірка одягнула великі круглі сонячні окуляри, які, до слова, їй дуже йдуть.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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