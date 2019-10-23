Майлі Сайрус завела мережу оголеними грудьми: інтимне фото (18+)

Популярна голлівудська співачка і актриса Майлі Сайрус розбурхала шанувальників відвертими знімками без бюстгальтера. Пікантні знімки з'явилися на особистій сторінці красуні в Instagram.

Так, на нових сміливих кадрах спокуслива зірка Голлівуду Майлі Сайрус постала перед своїми підписниками у доволі відвертому образі. На свіжих фото гаряча красуня позувала в шортах і білій прозорій майці, крізь яку проглядалися соски.

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"Я стаю простішою з кожним днем", – підписала знімки Майлі.

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