Фото юної Софії Вергари на пляжі розбурхали фанатів

Популярна акторка Софія Вергара і досі розбиває серця, однак її архівні фото з юності викликають ще той захват! Здається, зірка знає секрет вічної молодості.

48-річна колумбійська та американська акторка Софія Вергара з роками вона майже не змінюється та активно займається власною кар'єрою. Однак нещодавно архівні фото зірки з'явились на платформі Reddit. Користувач з ніком BimboParadise1 поділився колажем зі знімками, на яких красуня відпочиває на пляжі в Маямі у ранніх 1990-х.

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За короткий час допис піднявся у топи мережі, зібравши понад 21 тисячу балів та майже 600 коментарів. Частина користувачів із захватом відзначили, що Вергара має особливу вроду, яка з роками стає лише яскравішою, а хтось підсумував, що їй довелось пройти чималий шлях, щоб довести, що вона не лише красива, а й талановита і розумна.

До слова, зараз Софія має такий вигляд:

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