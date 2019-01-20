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Оля Полякова поділилася знімком з донькою в екзотичних образах

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Оля Полякова - фото 1
Оля Полякова / instagram

Епатажна блондинка українського шоу-бізнесу Оля Полякова днями відсвяткувала свій день народження, який співпав з її відпусткою в Таїланді. Фото з веселої тематичної вечірки вона розмістила в Instagram, не забувши подякувати шанувальникам за привітання.

У кадрі співачка позує разом зі своєю старшою дочкою Машею в національних тайських костюмах з золотими коронами, інкрустованими камінням. Оля обрала ніжно-рожеву атласну сукню з мереживом без бретелей, а Маша – червоне шифонове на одне плече. Як аксесуари на шиї у мами з дочкою красувалися великі намиста.

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"Дорогі мої! Спасибі вам за ваші привітання! Усім і кожному спасибі за те, що ви зі мною", – написала вдячна іменинниця.

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Джерело: Радіо МАКИМУМ
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