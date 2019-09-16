Gabeli: Курган & Agregat випустили новий кліп, у якому знялась Даша Астаф'єва

Харківський гурт "Курган & Агрегат", пісні якого стають мемами, випустив черговий хіт Gabeli. У кліпі на новинку знялася українська зірка Даша Астаф'єва. Зацініть вірусне відео!

"Курган & Agregat" разом із Дашею Астаф'євою намагаються зробити нашу осінь "красівой і романтічной". "І єслі кукушка вам скаже, шо вам скоро прийдуть габелі, то просто пошліть її подальше", – рекомендують хіп-хопери.

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Нова пісня "селюків" несподівано вийшла вкрай ліричною. Музику для новинки написав СЫР – відомий український саундпродюсер і бітмейкер ("Сальто Назад", soda 9000). А от у кліпі на трек знялася модель і співачка Даша Астаф'єва, яка виконала роль коханої Кургана.

Дивитись онлайн новий кліп Курган feat Agregat & Даша Астаф'єва – Gabeli:

Зазначимо, що це вже друга спільна відеоробота Даші та реперів. Раніше виконавці випустили кліп на пісню "Учителька" (16+).

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