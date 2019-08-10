Труси до вух: Оля Полякова спантеличила користувачів мережі провокативними фото

Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам!

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.

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Цього разу почнемо з довгоногої Олі Полякової, котра влаштувала справжнісіньке голосування під одним зі своїх постів у мережі. Щоправда, не всі користувачі відповідали на питання, поставлене зіркою. Декого бентежила дивна мода на носіння купальників: "Соромлюсь спитати, а це модно зараз так плавки високо натягати?", "А кажуть що тільки Каменських труси до вух натягає. А так фото бомба", "Можна більше фотошопу?", "Ольгааааа, а це взагалі законно?", "Чесно кажучи, на купальник я не дивилася!". Якщо хочете допомогти своїй кумирці – долучайтесь до обговорення у коментарях під публікацією ;)

Допоможіть Лесі Нікітюк знайти диньки на фото. Мерщій у коментарі до телеведучої! А ми тут залишимо кілька найкумедніших жартів і припущень, якими поділилися її підписники: "Ти диньками сіла на кавуни", "Диньки на фото – це типу сісі", "Той, на якому сиділа Леся, можна продавати на аукціоні потім", "Королева баштана", "Красуня, хоч на Мальдівах, хоч на кавунах", "Богиня кавунів", "Дві бачу", "Леся, булками подавиш ягоди".

Леся Нікітюк змусила шукати дині на фото

Ох, давно ми не розповідали про неймовірну та сексуальну Дашу Астаф'єву. Спокуслива співачка не стомлюється ділитися світлинами, які не залишають байдужими її прихильників. Не дивно, що Дашу засипають коментарями з перших же хвилин після публікації: "Булгаківська Маргарита", "Віддаля на Орейро схожа", "Ніжки красиві", "Немає дівчини вишуканішої та красивішої", "Шедевр, а не фото".

Даша Астаф'єва спокушає довгими ніжками

А от Оля Цибульська не всім сподобалася, виклавши в мережу смішне фото з супермаркету. На світлині вона катається у візку замість продуктів, а везуть співачку її двоє улюблених мужчин – син і чоловік. Однак, деякі коментатори не вважають, що така поведінка доречна: "Все зовсім розуму нема у деяких жінок!!!! Це ж потрібно так себе поводити!", "Чума, куди ти сіла?! Там люди продукти возять", "Я думаю, Оля, ви розум забули", "Мені подобається Ваша творчість, але деякі фото виходять за межі етики.... Ви спробуйте в цьому візку на голові проїхатись, може згадаєте для чого зроблений цей візок..."

Олю Цибульську розкритикували користувачі мережі

Фешн-фотограф і суддя проекту "Топ-модель по-українськи" не на жарт розбурхала користувачів мережі одним з останніх фото, яке вона виклала в мережу. На ньому Соня Плакидюк позує у сукні, яка виграшно підкреслює її бюст. Власне, йому присвятили найбільше коментарів користувачів мережі: "І тут у мене зупинилося серце і щелепу впала на коліна! Дуже красиво!", "Сонечко, а ви часом не знаєте як знову навчиться дихати? Це занадто шикарно. Моє серце зупинилось", "В цьому платті у вас нереально гарні груди!!!!", "І скромно і сексуально водночас".

Бюст Соні Плакидюк розбурхав мережу

До слова, над цією серією фото з Олею Фреймут працювала саме Соня. Власне, скандальна телеведуча надзвичайно рада, що їй вдалося втілити свою мрію. P.S. восени вийде арт-книга її видавництва. Підозрюємо, що це буде щось неймовірне, а поки гортаємо серію та читаємо найкращі коментарі: "Круть! Краса ж яка, Ольго! Показала світлини мамі своїй – твоїй першій вчительці – вона в захваті! Вітання від неї", "Яка чудова ідея саме так показати красу нашого народу, а Бабуся з Дідусем прекрасні, дай Боже їм здоров'я і ще багато щасливих років життя", "Дідусь з бабусею такі милі".

Наостанок залишаємо вам Віталіка Козловського, котрий цього тижня вирішив перепитати у своїх підписниць, що для них важливіше: секс чи щось інше: "Оце так соціологічне опитування в о 8-ій ранку в суботу", "Будь-який чоловік хоче відразу ж цілувати вашу душу, якщо вона не менше 3-го розміру. Ну а потім і все інше уже", "Як на мене – секс це дуже важливо і потрібно! Другий момент, є жінки різною сексуальною конституції. Одним потрібно кожен день і по кілька разів, а комусь і раз на місяць багато", "Таки так. Секс без душі – просто трах. А з душею – це вже зайнятися коханням. Але кожному своє, комусь достатньо тільки першого".

Козловський поцікавився думками жінок про секс

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