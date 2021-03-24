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Як змінювалася найсексуальніша юна індіанка Келлі Гейл: фото 18+

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Келлі Гейл - фото 1
Келлі Гейл / instagram

Шведська топмодель Келлі Гейл часто стає зіркою рекламних кампаній відомих брендів. Прекрасна дівчина, в якій тече індіанська і австралійська кров, підкорює мільйони сердець по всьому світу. Давайте подивимося, як змінювалася красуня!

Для моделі Келлі Гейл щасливим квиточком у світ великого фешн-бізнесу стало шоу Victoria's Secret. Саме після нього на Келлі звернули пильну увагу. Але не треба думати, що до цього модель з такою екзотичною зовнішністю (в генах Гейл є індійські корені) жила без роботи. Келлі Гейл одна з тих, кому пощастило брати участь в передосінньому шоу Chanel. Це шоу було присвячено Індії, і кому, як не Келлі Гейл, бути ідеальною кандидатурою? Далі про чарівну красуню пише Радіо MAXIMUM.

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Як змінювалася найсексуальніша юна індіанка Келлі Гейл: фото 18+ - фото 452903

Келлі Гейл народилася і прожила все життя у Швеції, хоча її мати родом з Індії, а батько з Австралії. З юних років Келлі почала зніматися для каталогів дитячого одягу. У 2010 році дівчина вперше брала участь в показі місцевого Тижня моди, а незабаром змогла працювати за кордоном і зробила одне шоу в Мілані.

Як змінювалася найсексуальніша юна індіанка Келлі Гейл: фото 18+ - фото 452913
Як змінювалася найсексуальніша юна індіанка Келлі Гейл: фото 18+ - фото 452908
Як змінювалася найсексуальніша юна індіанка Келлі Гейл: фото 18+ - фото 452909

2011 рік почався для Келлі зі зйомок у Патріка Демаршельє для кампаній одразу декількох ліній H & M. Влітку того ж року вона зробила перший серйозний показ. Також Келлі люблять знімати для глянцю. Риси обличчя у моделі дуже виразні. Нещодавно вона підписала контракт з агентством DNA і брала участь на Тижні моди в Нью-Йорку.

Як змінювалася найсексуальніша юна індіанка Келлі Гейл: фото 18+ - фото 452902
Як змінювалася найсексуальніша юна індіанка Келлі Гейл: фото 18+ - фото 452904
Як змінювалася найсексуальніша юна індіанка Келлі Гейл: фото 18+ - фото 452910
Як змінювалася найсексуальніша юна індіанка Келлі Гейл: фото 18+ - фото 452905
Як змінювалася найсексуальніша юна індіанка Келлі Гейл: фото 18+ - фото 452906

Як і будь-яка модель Келлі Гейл дуже відповідально підійшла до підготовки до шоу Victoria's Secret. За зізнанням моделі, за кілька місяців до шоу, вона серйозно займалася в спортзалі по дві години на день, а також зміцнювала м'язи за допомогою боксу і їзди на велосипеді. І це тільки мала частина того, на що доводиться йти моделям, щоб кілька хвилин пройтися по подіуму!

Гарячі фото Келлі Гейл 18+

Як змінювалася найсексуальніша юна індіанка Келлі Гейл: фото 18+ - фото 452891

Як змінювалася найсексуальніша юна індіанка Келлі Гейл: фото 18+ - фото 452892

Як змінювалася найсексуальніша юна індіанка Келлі Гейл: фото 18+ - фото 452893

Як змінювалася найсексуальніша юна індіанка Келлі Гейл: фото 18+ - фото 452894

Як змінювалася найсексуальніша юна індіанка Келлі Гейл: фото 18+ - фото 452895

Як змінювалася найсексуальніша юна індіанка Келлі Гейл: фото 18+ - фото 452896

Як змінювалася найсексуальніша юна індіанка Келлі Гейл: фото 18+ - фото 452897

Як змінювалася найсексуальніша юна індіанка Келлі Гейл: фото 18+ - фото 452898

Як змінювалася найсексуальніша юна індіанка Келлі Гейл: фото 18+ - фото 452899

Як змінювалася найсексуальніша юна індіанка Келлі Гейл: фото 18+ - фото 452900

Зусилля Келлі були винагороджені. З чуток, вона стала однією з моделей, яких щорічно запрошують для участі в шоу (поряд з Джессікою Харт і Ельзою Хоск і деякими іншими моделями). Тож, її мрія стати моделлю для бренду Victoria `s Secret, здійснилася!

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