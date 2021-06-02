Даша Астаф'єва похизувалася спокусливою фігурою на свіжих гарячих знімках з відпочинку

Українська секс-бомба Даша Астаф'єва поділилася зі своїми підписниками новими пікантними кадрами з відпочинку. Зваблива співачка та модель відправилася у Туреччину.

Так, на опублікованих знімках в Instagram Даша Астаф'єва постала у бежевому бікіні. Зірка сфотографувалася під час релакс-процедур так, що підкреслила свої апетитні форми.

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"Я почуваюся легше і щасливіше", – написала модель у підписі до фото.

Крім цього, Астаф'єва поділилася коротким роликом, на якому плаває в басейні в червоному спокусливому купальнику. Шанувальники засипали зірку компліментами.

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