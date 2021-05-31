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Наталя Могилевська зізналася, що знову набрала зайву вагу (фото)
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Українська співачка Наталія Могилевська, яка завжди працювала над своєю фігурою, зізналася, що набрала зайву вагу.
Так, в ефірі програми Ранок з Україною артистка розповіла, що поправилася на 10 кілограмів. Знаменитість вирішила оголосити про це публічно, щоб мати мотивацію схуднути.
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"У мене 10 зайвих кіло. Така проблема зараз чи не у кожної людини. Тому я пропоную зробити марафон і підключити до нього тренера і дієтолога", – зазначила Могилевська.
Також Наталя обмежила себе в часі і вирішила позбавитися зайвої до свого дня народження, який вже через два місяці, 2 серпня. У цей день співачка має надіти свою ефектну концертну сукню, яка поки що їй замала. Співачка додала, що не картає себе за відсутність модельної фігури, але не збирається здаватися.
"Все так змінилося, що коли ми зустрічаємося з колегами, перш за все, запитуємо один одного: скільки набрали за локдаун? Це постійна тема для обговорення!", – зізналася співачка.
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