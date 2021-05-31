Маша Єфросиніна спокусила мережу пляжними фото у купальнику

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна поділилася яскравими кадрами з відпочинку у Мексиці. У подорож зірка вирушила з чоловіком Тимуром Хромаєвим.

Так, Маша Єфросиніна порадувала шанувальників пікантними знімками на мексиканському узбережжі, які вона показала в Instagram. На крайніх знімках з Мексики зірка телеекранів постала в чорному суцільному купальнику з рюшами і солом'яному капелюсі.

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Крім цього, красуня з чоловіком відвідала знаменитий курорт Тулум на півострові Юкатан. Як зазначила Єфросиніна в одному з дописів, цю поїздку вона загадала кілька років тому, але тільки зараз змогла здійснити.

А сама подорож співпала з днем ​​народження Єфросиніної – 25 травня ведуча відзначила 42-річчя.

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