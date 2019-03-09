Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Даша Астаф'єва показала нове пікантне фото із фотосесії для Playboy Ukraine (18+)

  • 10
Даша Астаф'єва - фото 1
Даша Астаф'єва / instagram

Популярна українська співачка і актриса Даша Астаф'єва виклала в Instagram нові знімки з чуттєвої фотосесcіі для Playboy Ukraine. Зірка не на жарт розбурхала своїх шанувальників інтимними кадрами.

Українська секс-бомба продовжує радувати своїх підписників гарячими знімками. Зокрема, великий ажіотаж викликало фото, на якому Даша позує біля дзеркала в мікро-стрінгах, колготах в дрібну сітку і блузі з об'ємними рукавами.

І ще: Сексуальна гравець у покер показала нове фото у бікіні (18+)

Але ще більше користувачам мережі сподобався кадр, на якому співачка грайливо позує з повністю оголеними грудьми. Фоловери Астаф'євої бурхливо обговорюють знімки, засипаючи красуню компліментами.

Читайте також: Леся Нікітюк розбурхала мережу пікантним знімком на 8 березня

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Куди поїхати весною: варіанти відпочинку в Україні
  • 06 березня, 16:21
  • 912
Картинки з 8 березня 2019: вітальні відкритки та листівки українською
  • 01 березня, 17:33
  • 61781
Гороскоп на березень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
  • 01 березня, 09:27
  • 2180
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз