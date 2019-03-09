Даша Астаф'єва показала нове пікантне фото із фотосесії для Playboy Ukraine (18+)

Популярна українська співачка і актриса Даша Астаф'єва виклала в Instagram нові знімки з чуттєвої фотосесcіі для Playboy Ukraine. Зірка не на жарт розбурхала своїх шанувальників інтимними кадрами.

Українська секс-бомба продовжує радувати своїх підписників гарячими знімками. Зокрема, великий ажіотаж викликало фото, на якому Даша позує біля дзеркала в мікро-стрінгах, колготах в дрібну сітку і блузі з об'ємними рукавами.

І ще: Сексуальна гравець у покер показала нове фото у бікіні (18+)

Але ще більше користувачам мережі сподобався кадр, на якому співачка грайливо позує з повністю оголеними грудьми. Фоловери Астаф'євої бурхливо обговорюють знімки, засипаючи красуню компліментами.

Читайте також: Леся Нікітюк розбурхала мережу пікантним знімком на 8 березня