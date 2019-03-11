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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Повністю оголена Астаф'єва розбурхала своїх шанувальників (18+)

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Даша Астаф'єва - фото 1
Даша Астаф'єва / instagram

Популярна українська співачка і актриса Даша Астаф'єва опублікувала в Instagram нові гарячі знімки. Підписники вражені відвертістю красуні.

Нещодавно Даша радували своїх фанів пікантними кадрами з фотосесії для Playboy Ukraine, а вже зараз співачка показала не менш сміливі знімки, які вразили мережу.

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Так, на нових фото українська секс-бомба позує повністю голою, прикриваючись лише тканиною. Користувачі мережі оцінили форми дівчини і відзначили, що артистка прекрасно виглядає.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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