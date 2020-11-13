Agent Provocateur представив святкову колекцію спідньої білизни: спокусливі фото

Британський бренд Agent Provocateur показав лукбук святкової колекції спідньої білизни й одягу для дому. Нова колекція – справжнє естетичне задоволення. А рекламна кампанія – мистецтво. Насолоджуйтеся!

У новій передсвятковій колекції представлені кімоно з блідо-рожевого жаккардового шовку з прикрашеним монограмою чорний поясом, піжама з чорними зірками, напівпрозорі трусики з помпонами та написом "Let it snow", купальник зі шнурівкою й анімалістичні принтом, а також комплекти з бандажними елементами та комбінації з мереживною обробкою.

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"Гіперболізована розкіш для виняткових жінок: спокусливих, грайливих, впевнених у собі, безстрашних, жіночних і тих, котрі повністю контролюють своє життя. У рік, який виявився не схожим на жоден інший, Agent Provocateur ділиться новим поглядом на подарунки, загорнуті у пудрово-рожевий і прикрашені глянцевим чорним атласом", – наголошується в офіційному пресрелізі марки.

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