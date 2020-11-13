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Agent Provocateur представив святкову колекцію спідньої білизни: спокусливі фото

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Колекцію Agent Provocateur випустили перед святами - фото 1
Колекцію Agent Provocateur випустили перед святами

Британський бренд Agent Provocateur показав лукбук святкової колекції спідньої білизни й одягу для дому. Нова колекція – справжнє естетичне задоволення. А рекламна кампанія – мистецтво. Насолоджуйтеся!

У новій передсвятковій колекції представлені кімоно з блідо-рожевого жаккардового шовку з прикрашеним монограмою чорний поясом, піжама з чорними зірками, напівпрозорі трусики з помпонами та написом "Let it snow", купальник зі шнурівкою й анімалістичні принтом, а також комплекти з бандажними елементами та комбінації з мереживною обробкою.

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"Гіперболізована розкіш для виняткових жінок: спокусливих, грайливих, впевнених у собі, безстрашних, жіночних і тих, котрі повністю контролюють своє життя. У рік, який виявився не схожим на жоден інший, Agent Provocateur ділиться новим поглядом на подарунки, загорнуті у пудрово-рожевий і прикрашені глянцевим чорним атласом", – наголошується в офіційному пресрелізі марки.

Agent Provocateur представив святкову колекцію спідньої білизни: спокусливі фото - фото 434963

Agent Provocateur представив святкову колекцію спідньої білизни: спокусливі фото - фото 434964

Agent Provocateur представив святкову колекцію спідньої білизни: спокусливі фото - фото 434965

Agent Provocateur представив святкову колекцію спідньої білизни: спокусливі фото - фото 434966

Agent Provocateur представив святкову колекцію спідньої білизни: спокусливі фото - фото 434967

Agent Provocateur представив святкову колекцію спідньої білизни: спокусливі фото - фото 434968

Agent Provocateur представив святкову колекцію спідньої білизни: спокусливі фото - фото 434969

Agent Provocateur представив святкову колекцію спідньої білизни: спокусливі фото - фото 434970

Agent Provocateur представив святкову колекцію спідньої білизни: спокусливі фото - фото 434971

Agent Provocateur представив святкову колекцію спідньої білизни: спокусливі фото - фото 434972

Agent Provocateur представив святкову колекцію спідньої білизни: спокусливі фото - фото 434973

Agent Provocateur представив святкову колекцію спідньої білизни: спокусливі фото - фото 434974

Agent Provocateur представив святкову колекцію спідньої білизни: спокусливі фото - фото 434975

Agent Provocateur представив святкову колекцію спідньої білизни: спокусливі фото - фото 434976

Agent Provocateur представив святкову колекцію спідньої білизни: спокусливі фото - фото 434977

Agent Provocateur представив святкову колекцію спідньої білизни: спокусливі фото - фото 434978

Agent Provocateur представив святкову колекцію спідньої білизни: спокусливі фото - фото 434979

Agent Provocateur представив святкову колекцію спідньої білизни: спокусливі фото - фото 434980

Agent Provocateur представив святкову колекцію спідньої білизни: спокусливі фото - фото 434981

Agent Provocateur представив святкову колекцію спідньої білизни: спокусливі фото - фото 434982

Agent Provocateur представив святкову колекцію спідньої білизни: спокусливі фото - фото 434983

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