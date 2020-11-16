Оголена вагітна балерина з'явилася на обкладинці Vogue: сміливе фото

Бразильська балерина Інгрід Сілва з'явилася на обкладинці модного журналу Vogue без одягу і вразила шанувальників. Танцюристка пропагує різноманітність артистів в балеті і акцентує увагу на тому, що їй доводиться фарбувати пуанти в чорний колір, оскільки виробники виготовляють їх білими.

На опублікованому знімку вагітна Інгрід Сілва позувала повністю оголеною. Вона сидить обличчям до камери, схрестивши перед собою ноги і прикриваючи груди рукою. На зірці – шовкові пуанти і кольє.

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В інтерв'ю Vogue артистка, яка займається проєктами щодо запобігання соціальної ізоляції, зазначила, що в житті немає нічого важливішого, ніж боротьба за майбутнє нових поколінь.

Інгрід Сільва народилася у 1981 році в Ріо-де-Жанейро. Балетом почала займатися у вісім років, а в 1999 році переїхала в Нью-Йорк. Засновник танцювального театру Гарлема в Нью-Йорку хореограф Артур Мітчелл запросив її в молодшу трупу. Зараз балерина виступає в основному складі.

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