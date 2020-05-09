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Volvo оснащуватиме свої автомобілі лідарами й автопілотом

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Автомобілі Volvo оснастять лідарами - фото 1
Автомобілі Volvo оснастять лідарами

У майбутньому на дорогах з'явиться більше автомобілів з автономним управлінням. Однією з найперспективніших технологій для реалізації цієї функції є лідар (LiDAR). Наблизити майбутнє має намір компанія Volvo, яка оголосила про плани вже незабаром почати оснащувати свої машини автопілотом.

Volvo оголосила про співпрацю з компанією Luminar Technologies для розміщення лідар-датчиків в автомобілях, починаючи з 2022 року.

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Лідар встановлюватиметься на дахах автомобілів, побудованих на архітектурі Scalable Product Architecture 2 (SPA2). Його поставлятимуть як додаткову функцію, і при його наявності клієнти матимуть змогу активувати опцію Highway Pilot, що забезпечує повністю автономний рух по шосе. Система використовуватиме комбінацію камер, радарів і резервних систем для управління і гальмування, живлячись при цьому від акумулятора.

Так виглядатиме та працюватиме лідар у нових Volvo:

Volvo оснащуватиме свої автомобілі лідарами й автопілотом - фото 402985
Volvo оснащуватиме свої автомобілі лідарами й автопілотом - фото 402986
Volvo оснащуватиме свої автомобілі лідарами й автопілотом - фото 402983
Volvo оснащуватиме свої автомобілі лідарами й автопілотом - фото 402982
Volvo оснащуватиме свої автомобілі лідарами й автопілотом - фото 402988
Volvo оснащуватиме свої автомобілі лідарами й автопілотом - фото 402987

Серед перших машини з автономною системою лідар від Volvo отримає Uber в Китаї. Там також планується випуск безпілотних автобусів і вантажівок, що працюють на платформі NVIDIA. Додатково Volvo вказує, що скористатися автопілотом на основі Highway Pilot можна буде тільки у тих країнах, де це дозволено офіційно.

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Джерело: Engadget
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