Чорна комедія "Я працюю на цвинтарі": дивіться тизер нового українського фільму

В основі фільму "ЯПНЦ" лежить однойменна збірка українського письменника Павла "Паштета" Белянського. Це життєствердне кіно про смерть. Дивіться тизер оригінальної чорної комедії!

Останній рік фільм "Я працюю на цвинтарі" показували на різних фестивалях по всьому світу. Цікаво, що це третій український фільм, який глядач зможе переглянути на великих екранах від початку повномасштабного вторгнення росії на територію України.

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Фільм "Я працюю на цвинтарі" виходить на великих екранах з 15 вересня.

Глядач побачить об'єднання чорного гумору та драми. Головна ідея – показати справжнє життя з початком та неминучим фіналом, його дивовижність та жагою до життя.

Дивіться тизер фільму "Я працюю на цвинтарі":

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