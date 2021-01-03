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Ця закуска допоможе менше п'яніти
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Дієтологи нагадують, що при вживанні алкогольних напоїв важливо правильно підібрати закуску, а в період новорічних свят це особливо актуально.
Якщо ви хочете пити алкоголь і при цьому менше п'яніти, тоді варто поставити біля себе тарілку зі звичайними грибами.
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Лікар Марина Макіша зазначила, що в грибах міститься хітозан, це природний полісахарид, який може нівелювати вплив алкоголю на організм і не має побічної дії. Можна сказати, що він діє як сорбент, запобігаючи всмоктуванню спирту в кров. Крім цього, в складі грибів багато фосфору, магнію, натрію, вітамінів А, В, С, D, які позитивно впливають на роботу всього організму. Дієтолог також розповіла, що гриби важка їжа, тому не варто перед застіллям ними зловживати.
Добова доза цього продукту становить 300 грамів. А для того, щоб мінімізувати шкоду алкогольних напоїв, достатньо 150 грамів. Намагайтеся дотримуватися добової дози, щоб не викликати проблеми зі шлунково-кишковим трактом.
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