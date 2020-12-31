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Чотири вагомі причини не зловживати сухофруктами
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Вживання сухофруктів може бути як корисним, так і шкідливим для здоров'я. Останнє загрожує тим, хто налягає на ці продукти дуже часто.
Порушення травлення. Надлишок сухофруктів може викликати шлунково-кишкові проблеми, такі як судоми, здуття, болі в животі, запори і діарею. Це відбувається через надмірне споживання клітковини.
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Хвороби порожнини рота. Сухофрукти є багатим джерелом фруктози, а іноді їх покривають додатковим цукром. Але через свою консистенцію вони часто прилипають до зубів. Це може призводити до карієсу, тому що частинки продукту залишаються на зубах навіть після полоскання рота.
Зниження цукру в крові. Сухофрукти мають високий глікемічний індекс. Це викликає миттєвий стрибок рівня цукру в крові. Але так само швидко знижує рівень енергії, викликаючи падіння показників цукру.
Загострення астми. Двоокис сірки, яка використовується для консервування сухофруктів, може викликати алергію і симптоми астми, якщо вживати ці продукти у великій кількості.
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