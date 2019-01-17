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Найповніша модель у світі показала своє тренування в спортзалі

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На ролику видно, як дівчина піднімає невеликі гантелі - фото 1
На ролику видно, як дівчина піднімає невеликі гантелі / instagram

Одна з найвідоміших моделей plus-size Тесс Холлідей показала, як займається у залі.

Відео Тесс Холлідей з'явилося на офіційній сторінці моделі в Instagram.

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На ролику видно, як дівчина піднімає невеликі гантелі, сідаючи на спортивний пуф. Також модель працювала з тренажером для рук і виконувала прогини. Разом з роликом Холлідей опублікувала великий текст, в якому закликає всіх любити своє тіло.

Модель пише, що звинувачення повних людей у тому, що вони менше працюють над собою, ніж стрункі, несправедливе. І перш ніж критикувати когось через його тіло, варто зрозуміти, чи повноцінні ви самі в душі. За 12 годин ролик зібрав майже 256 тисяч переглядів, а користувачі відзначають, що Холлідей надихає їх.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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