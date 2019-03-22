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Ця вправа позбавить вас болю у спині
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Сидяча робота та малорухливий спосіб життя найперше впливають на наш опорно-руховий апарат – страждає хребет. Робіть цю вправу щодня і ваша спина буде здоровою.
Цікаво, що приказка "Хочеш жити, вмій крутитися" не про те, щоб бути моторним, заповзятливим, заробляти гроші, не лінуватися. Вона про одну чудову гімнастику для хребта.
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Старі знахарі та відуни знали, що хребет – одна з найбільш життєво важливих частин тіла. Давня гімнастика для хребта – джерело здоров'я, молодості, довгих років життів, профілактика захворювань. Також це допомагає структурувати воду в організмі й забезпечує хороший кровообіг у всьому тілі.
Як виконувати вправу:
Стаємо прямо. Ноги на ширині плечей. Спина рівна. Руки розслаблені, як макаронини. Кисті рук не сильно стискаємо в кулачки. Починаємо обертатися навколо своєї осі. Робимо ніби вправу "млин", тільки руки не напружені. Уявіть, ніби вони з ниток. Має бути повне розслаблення всіх м'язів і плечового поясу так, ніби ви махає не руками, а мотузками.
Повертаємося на 180 градусів, руки закидаємо так, щоб вони постукували по стегнах як ганчірки. Робити вправу потрібно протягом п'яти хвилин 2 рази на день, вранці й ввечері.
Вже після першого застосування ви відчуєте як тепло розливається по вашому тілу, як посилюється кровотік.
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