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Учені спростували популярний міф про секс і спорт

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Науковці розвіяли популярний міф про секс - фото 1
Науковці розвіяли популярний міф про секс

Спортсмени, як відомо, практикують повну відмову від сексу перед змаганнями. Втім, науковці наголошують на тому, що від цього приємного заняття відмовлятися не варто!

Відмову від сексу перед важливими боями практикували такі легендарні боксери як Мохаммед Алі та Майк Тайсон. Але останні дослідження показують, що це марне рішення. Причому, таке обмеження не покращує результати спортсменів.

І ще: Науковці назвали приємне заняття, яке зміцнює імунітет

Співробітники Університету Джорджії провели експеримент. Вони зібрали групу з восьми осіб (7 чоловіків і 1 жінка). Було потрібно провести тренування з підйомом частоти серцебиття до 170 ударів на хвилину (виконувалася максимальна кількість відтискань, вистрибування, тест на силу хвата та швидкість реакції).

Заняття сексом не впливає на фізичні показники - фото 315751
Заняття сексом не впливає на фізичні показники / SBS

Перевірка фізичного стану проводилася через 7 з лишком годин після занять сексом, а також на наступний день після ночі без сексу та на наступний день після вечора йоги.

Експерти не виявили особливих змін після занять сексом за винятком зниження кров'яного тиску.

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Джерело: dailymail
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