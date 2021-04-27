Ця ознака вказує на зловживання кавою

Надмірне вживання кави може призвести до сильного зневоднення організму. А це швидко проявляється у порушеннях голосового апарату.

Кава дуже корисний напій і має багато корисних властивостей. Вона знижує ризик розвитку хвороб Альцгеймера і Паркінсона, полегшує головні болі, стимулює нервову і серцеву системи і навіть запобігає захворюванням печінки, пише medikforum.

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Однак надмірне вживання кави може викликати сильне зневоднення і позбавити природного мастила голосового апарату. І першою ознакою цього стає зміна голосу.

Лікар Пол Брайсон з Клівлендського центру голосу стверджує, що зловживання кофеїном призводить до напруження голосу і зв'язок. "Надмірне споживання кофеїну може призводити до зневоднення організму. Потенційно це підсушує голосовий апарат, який природним чином виділяє мастило. Його нестача знижує вібрацію".

Першими симптомами голосової перенапруги, на які варто звернути увагу – це біль в горлі, дискомфорт при розмові, зниженні висоти звуку, втрата вокального діапазону.

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