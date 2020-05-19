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Ця касирка розбагатіла на своїх пікантних фото 18+

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Еллі Мей - фото 1
Еллі Мей / dailymail

Касирка британського міста Ланкашир Еллі Мей почала публікувати в мережі свої пікантні фото. Дівчина стала настільки популярною і фінансово забезпеченою, що звільнилася із супермаркету і купила будинок.

21-річна Мей заробляла 8,5 фунтів стерлінгів на годину, працюючи на касі, а ночами підробляла пекарем. Два роки тому британка зареєструвалася на сайт OnlyFans, користувачі якого отримують доступ до контенту за певну плату. Дівчина почала розміщувати там свої відверті знімки.

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Незабаром вона стала однією з найпопулярніших моделей інтернет-платформи і розбагатіла. Її дохід збільшився, і за рік вона змогла заробити на своїх "голих" фото 180 тисяч фунтів стерлінгів. Під час карантину, зізнається дівчина, настав її зірковий час. Чоловіки від нудьги більшу частину часу проводять на подібних сайтах і готові розщедритися за перегляд знімків з "полуничкою".

Вона також похвалилася, що їй вже вдалося купити будинок з трьома спальнями. А до кінця цього року вона сподівається заробити щонайменше 200 тисяч фунтів стерлінгів

Ця касирка розбагатіла на своїх пікантних фото 18+ - фото 404946

Ця касирка розбагатіла на своїх пікантних фото 18+ - фото 404947

Ця касирка розбагатіла на своїх пікантних фото 18+ - фото 404948

Ця касирка розбагатіла на своїх пікантних фото 18+ - фото 404949

Ця касирка розбагатіла на своїх пікантних фото 18+ - фото 404950

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Джерело: dailymail
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