Ця смачна дієта захистить організм від застуд

Кетогенна дієта, що відрізняється високим вмістом жирів і низьким споживанням вуглеводів, здатна захистити людину від зараження грипом.

В експеримент, який підтвердив здогади лікарів, залучили мишей. Гризунів розділили на дві групи – експериментальну і контрольну. Перша за тиждень до інфікування вірусом грипу А була посаджена на кетогенну дієту. Режим харчування другої відрізнявся високим вмістом вуглеводів.

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В результаті фахівці відзначили, що тварини з першої групи легше перенесли захворювання, зокрема, у них була вище виживаність.

Що їдять на кетогенній дієті:

м'ясо (включаючи бекон, ковбасу і шинку),

жирна риба, масло і вершки,

яйця,

сири,

рослинні олії,

горіхи та насіння,

низькокалорійні овочі (помідори, перець, цибуля, листя салату),

різні спеції і приправи.

Попереджаємо, що дієта може викликати такі побічні ефекти як запори, діарея, неприємний запах з рота, нездужання, нудоту і дискомфорт в шлунку і кишківнику. Тому перед переходом на такий тип харчування рекомендуємо проконсультуватися з лікарем.

Дієта

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