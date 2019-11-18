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Ця смачна дієта захистить організм від застуд

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Кетогенна дієта - фото 1
Кетогенна дієта / kleo

Кетогенна дієта, що відрізняється високим вмістом жирів і низьким споживанням вуглеводів, здатна захистити людину від зараження грипом.

В експеримент, який підтвердив здогади лікарів, залучили мишей. Гризунів розділили на дві групи – експериментальну і контрольну. Перша за тиждень до інфікування вірусом грипу А була посаджена на кетогенну дієту. Режим харчування другої відрізнявся високим вмістом вуглеводів.

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В результаті фахівці відзначили, що тварини з першої групи легше перенесли захворювання, зокрема, у них була вище виживаність.

Що їдять на кетогенній дієті:

  • м'ясо (включаючи бекон, ковбасу і шинку),
  • жирна риба, масло і вершки,
  • яйця,
  • сири,
  • рослинні олії,
  • горіхи та насіння,
  • низькокалорійні овочі (помідори, перець, цибуля, листя салату),
  • різні спеції і приправи.

Попереджаємо, що дієта може викликати такі побічні ефекти як запори, діарея, неприємний запах з рота, нездужання, нудоту і дискомфорт в шлунку і кишківнику. Тому перед переходом на такий тип харчування рекомендуємо проконсультуватися з лікарем.

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Дієта

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Джерело: kleo
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