Лікарі розповіли, чому від цього кухонного аксесуару слід відмовитися

Можливо, ви користуєтеся винятково металевими черпаками на кухні. Але не виключено, що у вас є й пластикові аксесуари для смажіння та готування їжі. Саме від них експерти рекомендують відмовитися. Або ж підходити до вибору відповідально!

Учені попереджають, що яким би якісним і міцним не здавався пластик, вам варто бути з ним обережнішими. Причиною є нагрівання аксесуарів, у результаті якого до ваших страв можуть потрапляти токсичні речовини.

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Проблема в тому, що більшість кухонних ложок, черпаків, вінчиків та лопаточок містять олігомери – молекули, які потрапляють в їжу при температурі 70 градусів Цельсія і вище. У невеликих дозах вони безпечні, але чим більше їх потрапляє в організм, тим вищі ризики, пов'язані з хворобами печінки і щитоподібної залози, безпліддям і раком.

Про це попереджають німецькі вчені у новій доповіді на тему, відзначаючи, що хоча багато пластикових приладів для кухні виготовляються з матеріалу досить міцного, щоб витримувати температуру кипіння, з часом пластик все одно руйнується.

Пластик при нагріванні виділяє токсичні речовини

Додаткова небезпека полягає в тому, що досліджень на тему негативного впливу олігомерів на організм у нас не так багато. І висновки, якими оперує наука, в основному стосуються даних, отриманих під час досліджень хімічних речовин з аналогічними структурами.

І навіть ці дані дозволяють говорити про те, що вже 90 мкг олігомерів достатньо, щоб становити загрозу для здоров'я людини вагою 60 кг. При цьому тестування 33 кухонних приладів із пластику показало, що 10% з них виділяють олігомери у більшій кількості.

Відтак, якщо у вас є можливість замінити пластик на метал або дерево – зробіть це без зайвих сумнівів!

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