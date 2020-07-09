Cupra показала "заряджений" електричний хетчбек

Марка Cupra, що входить до складу концерну Volkswagen, представила перший електричний хот-хетч на платформі MEB. Модель el-Born – близький родич ID.3. Спочатку хетчбек показали в "цивільному" вигляді як Seat, але в серію вирішили пустити спочатку "заряджений" варіант.

П'ятидверка Cupra el-Born в точності повторює однойменний концепт Seat, показаний навесні минулого року. Всі зміни зведені до особливого оформлення передка (збільшений повітрозабірник у бампері, а між фарами утворилася щілина з закріпленим у центрі логотипом), перегляду оснащення салону й іншому декору. А ось в технічному плані відмінностей більше.

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Потужність електромотора "ель-Борна", змонтованого на задній осі, не розголошується, але відомо, що його живить батарея з номінальною місткістю 82 кіловат-години (62 у Seat), з яких доступні лише 77.

З місця до 50 кілометрів на годину (максимальна швидкість у більшості міст Європи) хетчбек розганяється за 2,9 секунди. Електричний Seat Mii electric, побудований на агрегатах Volkswagen e-up !, рівно на одну секунду повільніший.

Без підзарядки "Купра" проїде майже 500 кілометрів.

Хетчбек el-Born збиратимуть з Volkswagen ID.3 на заводі в німецькому Цвіккау. У модельному ряду електромобіль складе компанію крос-гібриду Formentor, новому Leon і позашляховику Ateca.

Ринковий дебют близнюка Volkswagen ID.3 запланований на літо цього року. Причому терміни вже неодноразово зсовували через пандемію COVID-19 і проблем з керуючим софтом. Хетчбек оснащується електромотором потужністю 150 або 204 кінських сили і батарей не 45-77 кіловат-годин. Він неї залежить запас ходу: 330, 420 або 550 кілометрів.

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