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У Рівненській області зареєстрували авто за 15 мільйонів гривень

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Lamborghini Aventador SVJ - фото 1
Lamborghini Aventador SVJ / facebook

На фото зображений один з 1000 таких примірників Lamborghini у світі. А сталося це у Рівненській області.

У сервісному центрі МВС в Рівненській області зареєстрували Lamborghini Aventador SVJ вартістю майже 15 млн грн!

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"Під капотом красень-двигун об'ємом 6,5 літрів. А саме авто розганяється до 100 км / год менше, ніж за три секунди", – сказано в повідомленні. За інформацією центру, таких автомобілів у всьому світі – близько 1000 примірників.

У Рівненській області зареєстрували авто за 15 мільйонів гривень - фото 414422

У Рівненській області зареєстрували авто за 15 мільйонів гривень - фото 414423

У Рівненській області зареєстрували авто за 15 мільйонів гривень - фото 414424

У порівнянні з іншими версіями моделі, цей варіант виділяється повністю переробленим переднім бампером з повітроводами в верхній частині, накладками на порогах, оригінальною кришкою моторного відсіку, а також подвійним антикрилом незвичайної форми.

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Джерело: facebook
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