У Рівненській області зареєстрували авто за 15 мільйонів гривень

На фото зображений один з 1000 таких примірників Lamborghini у світі. А сталося це у Рівненській області.

У сервісному центрі МВС в Рівненській області зареєстрували Lamborghini Aventador SVJ вартістю майже 15 млн грн!

І ще: Закинули на 40 років: у США знайшли гараж з класичними Alfa Romeo

"Під капотом красень-двигун об'ємом 6,5 літрів. А саме авто розганяється до 100 км / год менше, ніж за три секунди", – сказано в повідомленні. За інформацією центру, таких автомобілів у всьому світі – близько 1000 примірників.

У порівнянні з іншими версіями моделі, цей варіант виділяється повністю переробленим переднім бампером з повітроводами в верхній частині, накладками на порогах, оригінальною кришкою моторного відсіку, а також подвійним антикрилом незвичайної форми.

Це цікаво: Audi створили перший в світі електромобіль з трьома моторами