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Cтали відомі ціни квитків на Євробачення 2019

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Євробачення 2019: віртість квитків - фото 1
Євробачення 2019: віртість квитків / songcontestinfo

У мережі з'явилася інформація про вартість квитків на пісенний конкурс Євробачення 2019, який відбудеться в травні в Ізраїлі.

Так, вартість сидячого місця буде варіюватися від 35 до 150 євро. Дані оприлюднило ізраїльське агентство Leaan, що займається продажем квитків.

І ще: Євробачення 2019: коли і під яким номером виступить Україна

За 15 євро ти можеш відвідати репетиціїї Євробачення 2019 - фото 306123
За 15 євро ти можеш відвідати репетиціїї Євробачення 2019

Місце в фан-зоні буде коштувати 120 євро. Місця преміум-класу – 2999 євро. Ціни стосуються гранд-фіналу конкурсу. На півфінали вартість квитків буде, відповідно, нижчою.

Якщо хтось із глядачів захоче потрапити на репетиції Євробачення 2019, це буде коштувати від 15 євро.

Читайте також: Нацвідбір Євробачення 2019: порядок виступів учасників у півфіналах

Джерело: eurovision
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