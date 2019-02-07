Cтали відомі ціни квитків на Євробачення 2019

У мережі з'явилася інформація про вартість квитків на пісенний конкурс Євробачення 2019, який відбудеться в травні в Ізраїлі.

Так, вартість сидячого місця буде варіюватися від 35 до 150 євро. Дані оприлюднило ізраїльське агентство Leaan, що займається продажем квитків.

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За 15 євро ти можеш відвідати репетиціїї Євробачення 2019

Місце в фан-зоні буде коштувати 120 євро. Місця преміум-класу – 2999 євро. Ціни стосуються гранд-фіналу конкурсу. На півфінали вартість квитків буде, відповідно, нижчою.

Якщо хтось із глядачів захоче потрапити на репетиції Євробачення 2019, це буде коштувати від 15 євро.

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