Crew Dragon з космонавтами пристикувався до МКС: дивіться відео

Корабель Crew Dragon з астронавтами Дугласом Герлі і Робертом Бенкеном на борту здійснив успішну автоматичну стиковку з Міжнародною космічною станцією. Пряма трансляція ведеться на YouTube-каналі SpaceX.

Перед тим як стикуватися з МКС, в астронавтів було достатньо часу, аби відпочити й долучитися до традиції астронавтів США – обирання назви власному кораблю.

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Дуглас Герлі та Роберт Бенкен назвали його "Capsule Endeavour", що з англійської перекладається як "Капсула прагнення".

"Ми обрали Endeavour з кількох причин. Перша – через це неймовірне прагнення, з яким NASA, SpaceX та США працювали від закінчення програми шатлів ще у 2011 році. Інша причина – трохи більш особиста для Боба та мене. Ми обидва здійснили свої перші польоти на шаттлі Endeavour, і використовувати цю назву для нас значить дуже багато", – пояснив астронавт Герлі.

Docking confirmed – Crew Dragon has arrived at the @space_station! pic.twitter.com/KiKBpZ8R2H — SpaceX (@SpaceX) May 31, 2020

Crew Dragon – перша пілотована місія для компанії Ілона Маска. Це також перший з 2011 року пілотований політ на власному кораблі для США. Скільки астронавти пробудуть на МКС, поки невідомо. Відомо лише те, що корабель Dragon не може перебувати на орбіті більш як чотири місяці.

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