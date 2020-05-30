SpaceX доставляє астронавтів на МКС з другої спроби: онлайн трансляція

Сьогодні SpaceX вдруге запустять ракету-носій! Попереднього разу завадила погода, сподіваємося, що на цей раз Falcon 9 з пасажирським космічним кораблем Crew Dragon доставить космонавтів Роберта Бенкена і Дугласа Херлі на Міжнародну космічну станцію. Дивіться онлайн трансляцію історичної події!

Це має бути перший запуск американського пілотованого корабля за майже десять років. Подія дійсно історична!

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На жаль, перша спроба 27 травня не відбулася – її перенести через несприятливі погодні умови. На жодному етапі підготовки не виникало проблем, однак за 17 хвилин до запуску Crew Dragon довелось скасувати цю подію через сильну грозу.

О 22:22 за київським часом ракета має стартувати з пускового комплексу космічного центру імені Кеннеді у Флориді. Пуск транслюватиметься в прямому ефірі.

Роберт Бенкен – командир загальних операцій місії. На його рахунку два польоти в космос.

Капітан космічного корабля – Дуглас Херлі. Він відповідальний за запуск, посадку і відновлення. Для Херлі цей космічний політ буде третім.

Якщо SpaceX успішно закінчить місію – перевезенням вантажів і людей зможуть займатися приватні космічні компанії, а не державні. Також успіх наблизить до досягнення головної мети Ілона Маска – колонізації Марса.

ПРЯМУ ТРАНСЛЯЦІЮ ПОДІЇ ПОДИВИТИСЯ МОЖНА ТУТ:

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