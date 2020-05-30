Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

SpaceX доставляє астронавтів на МКС з другої спроби: онлайн трансляція

  • 139
Роберт Бенкен і Дуглас Херлі - фото 1
Роберт Бенкен і Дуглас Херлі

Сьогодні SpaceX вдруге запустять ракету-носій! Попереднього разу завадила погода, сподіваємося, що на цей раз Falcon 9 з пасажирським космічним кораблем Crew Dragon доставить космонавтів Роберта Бенкена і Дугласа Херлі на Міжнародну космічну станцію. Дивіться онлайн трансляцію історичної події!

Це має бути перший запуск американського пілотованого корабля за майже десять років. Подія дійсно історична!

І ще: У NASA готові організувати політ Тома Круза на МКС

На жаль, перша спроба 27 травня не відбулася – її перенести через несприятливі погодні умови. На жодному етапі підготовки не виникало проблем, однак за 17 хвилин до запуску Crew Dragon довелось скасувати цю подію через сильну грозу.

О 22:22 за київським часом ракета має стартувати з пускового комплексу космічного центру імені Кеннеді у Флориді. Пуск транслюватиметься в прямому ефірі.

Роберт Бенкен – командир загальних операцій місії. На його рахунку два польоти в космос.

Капітан космічного корабля – Дуглас Херлі. Він відповідальний за запуск, посадку і відновлення. Для Херлі цей космічний політ буде третім.

SpaceX доставляє астронавтів на МКС з другої спроби: онлайн трансляція - фото 406681

Якщо SpaceX успішно закінчить місію – перевезенням вантажів і людей зможуть займатися приватні космічні компанії, а не державні. Також успіх наблизить до досягнення головної мети Ілона Маска – колонізації Марса.

ПРЯМУ ТРАНСЛЯЦІЮ ПОДІЇ ПОДИВИТИСЯ МОЖНА ТУТ:

До теми: Флешки Гордона та Миколина погода: реакція мережі на скасування запуску SpaceX

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: татуйована модель Лоуренс Бедард, яка заводить мережу зухвалими фото (18+)
  • 24 травня, 18:50
  • 1439
Традиційна українська кухня: 10 страв, які готували наші предки
  • 28 травня, 13:00
  • 29392
Відпочинок в Україні 2020: добірка місць, куди можна поїхати під час карантину
  • 16 травня, 19:22
  • 689
Загрузка...
Новини