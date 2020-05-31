Crew Dragon на орбіті: екіпаж зняв скафандр і гуляє космічним кораблем SpaceX (відео)

Космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX вийшов на орбіту. Зараз 2 астронавти на борту наближаються до точки зустрічі з МКС.Трансляцію запуску вело Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA).

Космічний корабель, на борту якого перебувають астронавти Даглас Херлі і Роберт Бенкен, відокремився від другого ступеня через 12 хвилин після старту з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида.

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На відміну від вантажних кораблів Dragon, які після зближення з МКС захоплював дистанційний маніпулятор, Crew Dragon оснащений автоматичною системою стикування. На етапі зближення зі станцією астронавти випробують систему ручного управління корабля.

Очікується, що стиковка Crew Dragon з Міжнародною космічною станцією відбудеться через 19 годин після запуску. За підрахунками фахівців, це має відбутися сьогодні, 31 травня, близько 17:30 за київським часом.

Зараз корабель Crew Dragon вийшов на орбіту, а екіпаж зняв скафандри і гуляє космічним кораблем SpaceX.

Ракета-носій Falcon-9 з кораблем Crew Dragon стартувала о 15.22 за часом Східного узбережжя (22.22 за Києвом). Це перший за дев'ять років пілотований політ, який здійснюється з території США на американському космічному кораблі.

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