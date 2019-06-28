Converse створили кеди з пластикових пляшок

З кожним днем усе більше виробників одягу намагаються турбуватися про екологію, створюючи нове вбрання з використаних пластикових пляшок. Не оминула цього корисного тренду й компанія Converse, яка відома завдяки своїм шалено популярним кедам.

Converse анонсували екологічну колекцію взуття Renew, до якої увійдуть кеди з використаних пластикових пляшок, переробленого деніму та бавовняної тканини, яка залишається у процесі виробництва взуття. У лінійці будуть представлені фірмові моделі Converse – Chuck 70 і Chuck Taylor All Star.

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Колекцію запустять в три етапи: кеди з термопластику можна буде купити з 5 липня, з деніму – з 1 серпня, а взуття з переробленої бавовни – навесні 2020 року.

Не зовсім про моду, але точно про екологію. У Брюсселі на роботу в аеропорт взяли овець. Таким чином вирішили замінити газонокосарки та підтримувати траву на території на певному рівні. Чому так трапилось? В аеропорті вважають, що це справді екологічне рішення, яке допоможе збільшити біорозмаїття на місцевості, адже тварини не пошкоджують верхній шар ґрунту.

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