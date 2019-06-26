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Чудернацький тренд на засмагу заполонив модні подіуми

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Рівномірна засмага нині не в тренді - фото 1
Рівномірна засмага нині не в тренді

Гарна та рівномірна засмага – стандарт краси, який актуальний не один десяток років. Якщо вже й засмагати, то так, аби на тілі не було білих слідів. Але новий тренд показує, що щось у цьому питанні пішло не так.

Опіки та нерівномірно засмагла шкіра, засмага "під футболку" – завжди вважалися чимось неестетичним, а для клаптиків засмаги на шиї та руках є навіть спеціальний термін – "засмага садівника".

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Симон Порту Жакмюсу, котрий вивів на подіум нерівномірно засмаглих хлопців на нещодавньому показі в Провансі, показав, що "засмага садівника" може виглядати надзвичайно стильно.

'Засмага садівника' нині в тренді - фото 336564
"Засмага садівника" нині в тренді

Любите ви засмагу чи ні, дерматологи рекомендують завжди використовувати сонцезахисні креми, аби вберегти себе від шкідливого впливу ультрафіолетових променів.

Дивіться інші фото з показу:

Чудернацький тренд на засмагу заполонив модні подіуми - фото 336566
Чудернацький тренд на засмагу заполонив модні подіуми - фото 336567
Чудернацький тренд на засмагу заполонив модні подіуми - фото 336568
Чудернацький тренд на засмагу заполонив модні подіуми - фото 336569

До слова, як вам новий тренд на засмагу?

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Джерело: Vogue
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