Чудернацький тренд на засмагу заполонив модні подіуми

Гарна та рівномірна засмага – стандарт краси, який актуальний не один десяток років. Якщо вже й засмагати, то так, аби на тілі не було білих слідів. Але новий тренд показує, що щось у цьому питанні пішло не так.

Опіки та нерівномірно засмагла шкіра, засмага "під футболку" – завжди вважалися чимось неестетичним, а для клаптиків засмаги на шиї та руках є навіть спеціальний термін – "засмага садівника".

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Симон Порту Жакмюсу, котрий вивів на подіум нерівномірно засмаглих хлопців на нещодавньому показі в Провансі, показав, що "засмага садівника" може виглядати надзвичайно стильно.

"Засмага садівника" нині в тренді

Любите ви засмагу чи ні, дерматологи рекомендують завжди використовувати сонцезахисні креми, аби вберегти себе від шкідливого впливу ультрафіолетових променів.

Дивіться інші фото з показу:

До слова, як вам новий тренд на засмагу?

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