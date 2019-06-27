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Кімоно – не білизна: зірка реаліті-шоу обурила мережу
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Відома американська зірка Кім Кардашян знову у центрі скандалу. Цього разу модель викликала шквал критики від японців через нову лінійку білизни.
Кім Кардашян доволі частенько опиняється у скандальних історіях через свою любов до відвертих знімків та дивних дій. Однак цього разу причиною для обурення у мережі стала нова коригуюча білизна від Кім, яка отримала назву Kimono Intimate, мовляв, вона "підсилює форми та фігуру жінки".
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Щоправда, поки частина користувачів була у захваті від нового продукту моделі, інших збентежила назва. Річ у тому, що торгова марка зі спіднім зневажає традиційний одяг японців. Вільний халат з довгими рукавами, який має реальну назву кімоно, існує чимало століть і є атрибутикою важливих подій. Тому порівняння національного вбрання із білизною не надто припало до душі чималій кількості людей.
"Ми одягаємо кімоно, щоб віддати належне здоров'ю, зростанню дітей, шлюбу, досягненням, або на похоронах. Це святковий одяг і він передається в сім'ях від покоління до покоління. Цей коригуючий одяг навіть не нагадує кімоно, вона просто вжила це слово. Немає ніякої поваги до того, що цей одяг насправді означає в нашій культурі", – прокоментувала ситуацію японка Юка Огіші.
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