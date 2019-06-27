Кімоно – не білизна: зірка реаліті-шоу обурила мережу

Відома американська зірка Кім Кардашян знову у центрі скандалу. Цього разу модель викликала шквал критики від японців через нову лінійку білизни.

Кім Кардашян доволі частенько опиняється у скандальних історіях через свою любов до відвертих знімків та дивних дій. Однак цього разу причиною для обурення у мережі стала нова коригуюча білизна від Кім, яка отримала назву Kimono Intimate, мовляв, вона "підсилює форми та фігуру жінки".

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Щоправда, поки частина користувачів була у захваті від нового продукту моделі, інших збентежила назва. Річ у тому, що торгова марка зі спіднім зневажає традиційний одяг японців. Вільний халат з довгими рукавами, який має реальну назву кімоно, існує чимало століть і є атрибутикою важливих подій. Тому порівняння національного вбрання із білизною не надто припало до душі чималій кількості людей.

This is a new approach to shapewear: Offering real solutions in 9 shades and sizes XXS-4XL, @kimonobody celebrates and enhances the shape and curves of women. Each piece is designed with soft yet supportive fabrics for everyone to feel their most confident. #KimonoBody pic.twitter.com/Cr81BqiLT4 — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 25 червня 2019 р.

"Ми одягаємо кімоно, щоб віддати належне здоров'ю, зростанню дітей, шлюбу, досягненням, або на похоронах. Це святковий одяг і він передається в сім'ях від покоління до покоління. Цей коригуючий одяг навіть не нагадує кімоно, вона просто вжила це слово. Немає ніякої поваги до того, що цей одяг насправді означає в нашій культурі", – прокоментувала ситуацію японка Юка Огіші.

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