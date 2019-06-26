Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль

У Брюсселі на роботу в аеропорт взяли овець

  • 11
Овець взали на роботу в аеропорт - фото 1
Овець взали на роботу в аеропорт

Аеропорт Брюсселя вирішив звільнити вакансії для овець. До того ж, тварини зовсім не забрали робочих місць у людей. Детальніше - читайте далі.

Сучасні технології поступово змінюють робочу сферу людей, але, виявилось, що у тварин також є шанси конкурувати з пристроями.

Більше курйозів: 90-річна бабуся підкорила Instagram своїм виглядом

Це підтвердили нові незвичайні працівники аеропорту у Брюсселі, куди на роботу взяли кілька десятків овець. Таким чином вирішили замінити газонокосарки та підтримувати траву на території на певному рівні. Чому так трапилось? В аеропорті вважають, що це справді екологічне рішення, яке допоможе збільшити біорозмаїттю на місцевості, адже тварини не пошкоджують верхній шар ґрунту.

Овець взали на роботу в аеропорт - фото 336649
Овець взали на роботу в аеропорт

До того ж, процес поїдання тварини настільки відволікає овець від польотів та шуму літаків, що можна не хвилюватись за їх стан. Звісно ж, тепер газон не буде таким ідеальним за короткий час, але працівники вирішили знехтувати оперативністю. Принаймні на місяць влітку та восени.

Читайте також: Коли усвідомив все: вражена жінка стала зіркою Reddit

Джерело: talks.happymonday.com.ua
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як швидко зібрати валізу, не зімнувши одяг: круті лайфхаки у відео
  • 19 червня, 18:00
  • 555
Віктор Павлік покинув дружину заради 25-річної дівчини: фото нової нареченої артиста
  • Вчора, 16:23
  • 1264
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1563145
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Брюссель