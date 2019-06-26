У Брюсселі на роботу в аеропорт взяли овець

Аеропорт Брюсселя вирішив звільнити вакансії для овець. До того ж, тварини зовсім не забрали робочих місць у людей. Детальніше - читайте далі.

Сучасні технології поступово змінюють робочу сферу людей, але, виявилось, що у тварин також є шанси конкурувати з пристроями.

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Це підтвердили нові незвичайні працівники аеропорту у Брюсселі, куди на роботу взяли кілька десятків овець. Таким чином вирішили замінити газонокосарки та підтримувати траву на території на певному рівні. Чому так трапилось? В аеропорті вважають, що це справді екологічне рішення, яке допоможе збільшити біорозмаїттю на місцевості, адже тварини не пошкоджують верхній шар ґрунту.

Овець взали на роботу в аеропорт

До того ж, процес поїдання тварини настільки відволікає овець від польотів та шуму літаків, що можна не хвилюватись за їх стан. Звісно ж, тепер газон не буде таким ідеальним за короткий час, але працівники вирішили знехтувати оперативністю. Принаймні на місяць влітку та восени.

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