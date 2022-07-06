"Купала": Alyona Alyona, Jerry Heil презентували спільну пісню з німецькою виконавицею Ela

Українські артистки Alyona Alyona та Jerry Heil нещодавно давали благодійні концерти у Німеччині, де збирали кошти для ЗСУ. Окрім цього вони встигли записати спільну пісню з німецькою артисткою Ela. Слухайте і ви пісню "Kupala"!

Ця пісня, прокладає шлях українській народній музиці у світі!

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"Це не просто інтернаціональний трек. В його основі – українська купальська пісня! Тому, що нам не цікаво просто поставити галочку, що ми зробили трек в Європі – нам важливо зробити так, щоб наші етнічні музичні особливості стали довговічним музичним трендом у світі – наряду з іспанською, шведською, французькою та іншими упізнаваними характерними звучаннями музики народів світу", – прокоментували виконавиці свою нову музичну роботу.

Слухати пісню alyona alyona, Jerry Heil, ela – KUPALA:

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