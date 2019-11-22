Coldplay – Everyday Life: слухайте новий альбом онлайн

Гурт Coldplay потішив фанатів новим альбомом Everyday Life вперше за 4 роки! Дізнавайтесь, чим відрізняється платівка від попередніх, і слухайте пісні онлайн безкоштовно на Радіо МАКСИМУМ!

Британці Coldplay нарешті офіційно випустили восьму платівку Everyday Life, частину з якої раніше презентували під час онлайн-трансляції. Альбом взагалі розділений на дві половинки по 8 треків Sunrise та Sunset (Світанок і Захід сонця – доволі символічно).

І ще: Музика серіалу Перші ластівки: слухати онлайн усі саундтреки і пісні

"Кожен день прекрасний, і кожен день жахливий. Є чимало проблем, але багато і позитивного", – розповів фронтмен Кріс Мартін, і його новенька платівка це чудово показує, адже має не лише дуже веселі пісеньки. До того ж, неочікуваним поворотом стали треки Sunrise, у якому взагалі немає слів, та BrokEn з хоровим співом та подякою Богу.

Загалом свіжий альбом показує зміну поглядів гурту, адже після першого концерту в Йорданії, який транслювали онлайн, Coldplay вирішили не організовувати концертний тур до того часу, поки подібні тури не припинять шкодити навколишньому середовищу. Ось такий Everyday Life – не лише з позитивними композиціями і з турботою про світ.

Coldplay – Everyday Life: слухати альбом онлайн (для прослуховування всіх пісень авторизуйтесь на deezer через соцмережі тощо):

Читайте також: Біллі Айліш – Everything I Wanted: слухайте новий хіт, який підкорює мережу