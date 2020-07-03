Citroën представили електромобіль-конкурент Nissan Leaf

Новий Citroen C4 2021 представлений офіційно з красивими фото і повними характеристиками. Виробник також підготував електромобіль Citroen e-C4, який конкуруватиме з Nissan Leaf.

На попередню модель новий С4 зовсім не схожий. Автомобіль своєю появою не тільки є продовженням компактної моделі, але і замінює Cactus.

І ще: В Україні продають "авторитетне" авто з 90-х в ідеальному стані

Тому новинка поєднує в собі риси хетчбека і кросовера. Кузов отримав незвичайний динамічний силует, а передні фари і задні ліхтарі виконані в дворівневому форматі. Салон Сітроен С4 2021 повністю відрізняється від попередника. Тут дуже прості і сучасні форми, лаконічна архітектура і ергономічне розташування органів управління. За практичність відповідають численні кишені та відділення для дріб'язку, а за комфорт спеціальний наповнювач в кріслах. Передньому пасажиру запропоновано кріплення для планшета.

У салонне дзеркало заднього виду вбудований відеореєстратор, який дозволяє записувати відео на 16 Гб. Також доступні система стеження за розміткою і розпізнавання дорожніх знаків, екстрене автоматичне гальмування і адаптивний круїз-контроль.

Це цікаво: Український водій оригінально замаскував номер авто від камер автофіксації: фотофакт