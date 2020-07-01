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В Україні продають "авторитетне" авто з 90-х в ідеальному стані

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Mercedes-Benz S-Class W140 - фото 1
Mercedes-Benz S-Class W140 / carwallpapers

У Старокостянтинові, що у Хмельницькій області, виставили на продаж незвичайний Mercedes-Benz S-Class W140. За культове авто, яке стало одним із символів "лихих 90-х", просять 25 тисяч доларів.

Настільки висока ціна пояснюється тим, що автомобіль перебуває у відмінному стані. У Mercedes-Benz S500 L 1998 року всього 65 тисяч км пробігу. Для порівняння, велика частина таких седанів, яка зараз продається на вторинному ринку в Україні, мають пробіг у 400 000 – 600 000 км.

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В Україні продають 'авторитетне' авто з 90-х в ідеальному стані - фото 413407

При цьому автомобіль жодного разу не ремонтувався – збереглася навіть рідна фарба кузова. Абсолютно всі системи перебувають в робочому стані.

Комплектація у Mercedes-Benz така, як і належить будь-якому S-Class: шкіряна обробка, електропакет, клімат-контроль, круїз-контроль і т.д. Під капотом машини – 320-сильний V8 об'ємом 5 літрів, який працює у парі з 5-ступінчастим "автоматом".

Цікаво, що седан лише порівняно недавно прибув в Україну – його пригнали минулого року з Техасу (США).

В Україні продають 'авторитетне' авто з 90-х в ідеальному стані - фото 413408
В Україні продають 'авторитетне' авто з 90-х в ідеальному стані - фото 413406

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Джерело: auto.ria
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