Citroen планує випустити максимально народний кросовер: його ціна вразить

У модельному ряду Citroen з'явиться субкомпактний недорогий кросовер. Таку модель іноді називають "народною" через її доступність. Новинка буде продаватися на ринках країн, що розвиваються, у тому числі в Індії, а його конкурентами стануть Hyundai Venue і Kia Sonet.

Довжина кросовера, який поки що має кодове позначення CC21, не перевищить чотирьох метрів. Це зроблено для того, щоб залучити покупців в Індії, адже за місцевими законами на субкомпактні автомобілі поширюються податкові пільги, пише Indian Autos Blog.

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За попередніми даними, у базовій комплектації новинка коштуватиме приблизно 500 тисяч рупій, що в перерахунку на гривні становить близько 187 тисяч.

В основу кросовера ляже спрощена версія платформи CMP (Common Modular Platform), а в моторну лінійку увійдуть агрегати об'ємом від 1,0 до 1,4 літра. Сайт публікує рендери новинки та передбачає, що модель буде нагадувати європейський Citroen С3 Aircross. Виробництво кросовера Citroen налагодять на індійському заводі, причому обіцяно високий рівень локалізації.

Прем'єра моделі відбудеться 20 травня 2021 року.

Нещодавно Citroen представила новий C5 X, дизайн якого поєднує у собі риси седана, ліфтбека і кросовера. Новинка, виконана у фірмовій стилістиці марки, буде доступна з бензиновим двигуном, а також з заряджуваною від мережі гібридною силовою установкою. Новий Citroen C5 X за габаритами відчутно більший за кросовер C5 Aircross. Він на 300 міліметрів довший, а також новинка на 185 міліметрів нижче. Автомобіль отримав плавні обриси кузова з високою поясною лінією та подовженим капотом.

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