Стильний і спритний: Citroen представив флагманський кросовер C5 X

Компанія Citroen представила новий C5 X, дизайн якого поєднує у собі риси седана, ліфтбека і кросовера. Новинка, виконана у фірмовій стилістиці марки, буде доступна з бензиновим двигуном, а також з заряджуваною від мережі гібридною силовою установкою.

Новий Citroen C5 X за габаритами відчутно більший за кросовер C5 Aircross. Він на 300 міліметрів довший, а також новинка на 185 міліметрів нижче. Автомобіль отримав плавні обриси кузова з високою поясною лінією та подовженим капотом, пише Motor1.

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Крім того, ліфтбек оснастили світлодіодними V-подібними передніми фарами та задніми ліхтарями. Багажне відділення C5 X можна порівняти з моделями в кузові універсал – склавши задній ряд його обсяг можна збільшити з 545 до 1640 літрів.

Новий C5 X обладнаний підвіскою Citroën Advanced Comfort з трьома режимами роботи, яка згладжує практично всі нерівності дорожнього покриття. У список технологій увійшов розширений проєкційний дисплей на лобовому склі з можливістю виведення інформації про швидкість автомобіля, деталей телефонного дзвінка або підказок навігаційної системи. Крім того, C5 X обладнали нішею для бездротової зарядки смартфонів і 12-дюймовим екраном інформаційно-розважальної системи, яка підтримує голосове управління і функцію персоналізації віджетів, як на планшетах.

Серед технологій безпеки Citroen C5 X – система напівавтономного водіння другого рівня, що охоплює адаптивний круїз-контроль з функцією Stop & Go й асистент контролю смуги, які здатні позбавити водія від необхідності контролювати швидкість та траєкторію руху автомобіля. Крім того, C5 X оснащений системою контролю сліпих зон дальньої дії, технологією запобігання зіткнень під час руху заднім ходом, а також функцією кругового огляду Top 360 Vision.

Citroen C5 X доступний як у класичному виконанні з бензиновим двигуном, так і з гібридною силовою установкою. Потужність заряджуваного від мережі гібрида становить 225 кінських сил. При максимальній швидкості у 135 кілометрів на годину запас ходу автомобіля на електротязі складає понад 50 кілометрів. Таким чином, власники нового C5 X зможуть відмовитися від використання ДВЗ у міських умовах, заряджаючи електромотор вдома, на роботі або на громадських зарядних станціях.

Новий Citroen C5 X в обох модифікаціях надійде в європейські дилерські центри в другій половині 2021 року. Вартість новинки компанія розкриє ближче до старту продажів.

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