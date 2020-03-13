Ціни на флагманські Huawei P40 неприємно здивують Європу

У мережі з'явилися ціни на серію Huawei P40 в Греції. Згідно з повідомленням, цей смартфон надійде в країну в квітні.

Наразі відомо, що серія P40 з'явиться на публіці 26 березня. Звіт показує, що в цій серії чотири смартфони. Вони охоплюють Huawei P40 Pro, Huawei P40, Huawei P40 Lite і P40 lite E.

І ще: Удвічі швидше, ніж iPhone: наскільки швидко знецінюються Android-смартфони

Варто відзначити, що ці пристрої не будуть мати доступу до таких програм, як Gmail, Карти, YouTube, Фотографії, Chrome. Хоча AppGallery від Huawei і є рішенням компанії на цей час, в ній немає великої кількості необхідних додатків.

Очевидно, що мобільні телефони Huawei в Європі, як правило, дорожче, ніж у Китаї. За даними джерела, базова модель Huawei P40 буде коштувати від 799 до 899 євро, Huawei P40 Pro від 999 до 1099 євро, P40 Pro PE (Premium Edition) від 1199 до 1299 євро. Залежно від країни, розцінки можуть варіюватися на 50-100 євро.

Читайте також: Samsung Galaxy S20 Ultra й iPhone 11 Pro Max порівняли в битві на міцність: епічне відео