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Ціни на флагманські Huawei P40 неприємно здивують Європу

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Huawei P40 - фото 1
Huawei P40 / phonearena

У мережі з'явилися ціни на серію Huawei P40 в Греції. Згідно з повідомленням, цей смартфон надійде в країну в квітні.

Наразі відомо, що серія P40 з'явиться на публіці 26 березня. Звіт показує, що в цій серії чотири смартфони. Вони охоплюють Huawei P40 Pro, Huawei P40, Huawei P40 Lite і P40 lite E.

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Варто відзначити, що ці пристрої не будуть мати доступу до таких програм, як Gmail, Карти, YouTube, Фотографії, Chrome. Хоча AppGallery від Huawei і є рішенням компанії на цей час, в ній немає великої кількості необхідних додатків.

Очевидно, що мобільні телефони Huawei в Європі, як правило, дорожче, ніж у Китаї. За даними джерела, базова модель Huawei P40 буде коштувати від 799 до 899 євро, Huawei P40 Pro від 999 до 1099 євро, P40 Pro PE (Premium Edition) від 1199 до 1299 євро. Залежно від країни, розцінки можуть варіюватися на 50-100 євро.

Ціни на флагманські Huawei P40 неприємно здивують Європу - фото 391943

Ціни на флагманські Huawei P40 неприємно здивують Європу - фото 391944

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Джерело: phonearena
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