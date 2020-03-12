Удвічі швидше, ніж iPhone: наскільки швидко знецінюються Android-смартфони

iPhone дешевшає за рік лише на чверть

Компанія BankMyCell, яка займається перепродажем смартфонів, опублікувала свіжий звіт. У ньому розповідають, як смартфони дешевшають протягом усього свого життя. Спойлер: гаджети на Android – не найкраща інвестиція власних коштів!

Як виявилося, смартфони Android дешевшають удвічі швидше, ніж iPhone. Цей показник справедливий для флагманів, а для недорогих моделей різниця ще помітніша.

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За даними джерела, iPhone втрачає близько 23,45% у перший рік, а за другий рік – 45,46%.

Для смартфонів Android вартістю понад 700 доларів здешевлення за перший рік становить 45,18% – більше, ніж для iPhone за два роки. А за два роки такий смартфон подешевшає на всі 71,41%.

Серед бюджетних смартфонів Android ситуація ще сумніша. За перші 12 місяців смартфон за ціною близько 350 доларів подешевшає на 48,65% і на 79,66% за два роки.

Маєте тепер харч для роздумів. Адже новенький смартфон на Android можна буде продати чи не вдвічі дешевше, ніж ви його продали. А це означає, що вигідніше буде його віддати рідним або користуватися гаджетом до останнього!

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